PRIMAVERA 2 – Pescara-Napoli 4-3, gli azzurrini sfiorano la grande rimonta

Dopo dieci giorni di stop, causa Covid-19, il Napoli Primavera ritorna in campo, dove ha giocato sul campo del Pescara, al “Centro Sportivo Delfino. Gli abruzzesi segnano due reti nei primi dieci minuti con i gol di: Belloni e Blanuta e prima della fine del primo tempo la terza rete con Chiarella. Per gli azzurrini sembra non essere giornata con il rigore non trasformato da Ambrosino. I partenopei però accorciano le distanze con Labriola dal dischetto. Il Pescara va sul 4-1 con la rete ancora di Chiarella. Nel finale le reti del Napoli con il neo entrato Furina e il gol dell’orgoglio da parte di Guarino. Una sconfitta che viene dal primo tempo per gli azzurrini, ma nel finale la prova d’orgoglio non basta per evitare la seconda sconfitta di fila contro gli abruzzesi.

Napoli: Idasiak, Barba (80′ Amoah), D’Onofrio, Spedalieri (61′ Sepe), Guarino; Virgilio, Sami, D’Agostino, Vergara, Acampa, Ambrosino (68′ Furina). All. Cascione

Fonte: sscnapoli.it