Per i problemi della difesa questi possono essere i rimedi

Il rientro di Koulibaly dal Covid e quello di Manolas dal problema alla caviglia, adesso saranno fondamentali per registrare gli automatismi e provare a blindare la difesa in vista del rush finale di campionato. È su questo che sta lavorando alacremente Gattuso che praticamente non ha mai avuto a disposizione i difensori titolari dall’inizio del 2021. Partita dopo partita, però, ha conquistato fiducia e sicurezze Rrahmani che a tutti gli effetti è diventato la prima scelta come sostituto dei due titolari prendendo nelle gerarchie dell’allenatore il posto che inizialmente era occupato da Maksimovic. Quello di domani sera a San Siro sarà un importante banco di prova. Fino ad oggi il Napoli ha tenuto la porta imbattuta in trasferta soltanto 4 volte dall’inizio della stagione : a Parma, a Bologna e a Crotone in campionato e a San Sebastian contro la Real Sociedad in Europa League. Contro il Milan sarebbe utile riuscire a calare il pokerissimo, e complice anche l’assenza di Ibrahimovic la missione non dovrebbe essere poi del tutto impossibile. B Majorano (Il Mattino)