Per i problemi della difesa questi possono essere gli alibi

Certo, non hanno aiutato gli infortuni, perché dall’inizio dell’anno Gattuso ha dovuto fare i conti con tanti (troppi) giocatori bloccati in infermeria. Addirittura a inizio 2021 sono venuti meno contemporaneamente Manolas e Koulibaly, ovvero i due centrali titolari. Al loro posto, infatti, sono stati schierati dal primo minuto in totale emergenza Rrahmani e Maksimovic. Il kosovaro praticamente aveva collezionato appena 3 minuti nel finale della gara di Cagliari, mentre il serbo era stato utilizzato solo nelle gare di Europa League. Non ha aiutato nemmeno lo stop di Demme – che davanti alla difesa costituisce uno schermo importante – e si è aggiunto lo stop di Hysaj che ha costretto Di Lorenzo e Mario Rui a giocare praticamente sempre. Sta di fatto, però, che per trovare l’ultima partita del Napoli in trasferta senza gol subiti, bisogna addirittura andare indietro fino a 6 dicembre 2020: Crotone-Napoli 0-4. Da quel giorno in poi, infatti, la porta del Napoli è stata sistematicamente battuta almeno una volta dagli avversari. Per aggravare la situazione basta guardare il ruolino degli azzurri da metà gennaio a oggi: almeno 2 gol subiti a partita, decisamente troppo per una squadra che lotta per un posto in Champions League. B Majorano (Il Mattino)