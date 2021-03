Milan-Napoli, Salvione:”Domani è il Milan a rischiare di più”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Pasquale Salvione, responsabile del sito del Corriere dello Sport. “Nella gara di domani è il Milan a rischiare di più – ha detto Salvione a Radio Crc – in caso di sconfitta, metterebbe a repentaglio il posto Champions. Il Napoli è in corsa per l’Europa che conta. L’ulteriore rinvio di Juve-Napoli permetterà a Gattuso e a Pirlo di amministrare meglio le forze dopo un tour de force da capogiro”. Secondo Pasquale Salvione “Ci sono poche chance affinché Gattuso resti sulla panchina del Napoli anche in caso di qualificazione in Champions. Nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato, ma sembra che De Laurentiis abbia già scelto di separarsi dall’attuale allenatore del Napoli”.