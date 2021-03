Massimiliano Mirabelli, Ds: “Gattuso? Ha molti estimatori”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan:

“Non è vero che Commisso voleva me come direttore sportivo. Mentre, se voleva Gattuso allenatore, va chiesto a lui. Rino comunque ha molti estimatori. Perché è un allenatore bravo. Preparato. Ed avrà tanto da dire nel calcio. Sono sicuro che, dovunque andrà, farà sempre dei bei lavori. Lozano? E’ un giocatore importante. In Italia abbiamo troppo poca pazienza. C’è chi, dal primo giorno, riesce a far esaltare le proprie caratteristiche. E chi ci mette un po’ più di tempo. Secondo me, lo stesso discorso vale per Osimhen. Bisogna aspettarlo”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli