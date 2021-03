L’infermeria azzurra si svuota. Ghoulam ha lasciato Villa Stuart

Lozano in gruppo, segnali positivi dall’allenamento di ieri a Castel Volturno: il messicano viaggia verso la panchina per la sfida di domani sera contro il Milan. L’ultima decisione verrà presa oggi da Gattuso dopo l’allenamento di rifinitura ma la sensazione è che possa tornare a far parte dei convocati dopo l’infortunio muscolare che accusò nel match contro la Juventus del 13 febbraio al “Maradona”. Ancora indisponibile Petagna che ha svolto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina, per il suo rientro se ne parlerà dopo la sosta del 28 marzo.Intanto Ghoulam è rientrato a casa dove ha iniziato il percorso riabilitativo dopo essere stato operato lunedì scorso a Villa Stuart a Roma dal professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. R. Ventre (Il Mattino)