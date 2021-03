Juventus-Napoli, Venerato:” Il Napoli non poteva giocarsi la stagione in sette giorni”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato : “Per Juve-Napoli ha trionfato la ragione, più del regolamento. Il Napoli non poteva giocarsi il destino ai dadi in sette giorni. La stessa Juve ha accettato il rinvio perché ha diversi giocatori out, non certo per dare una mano al Napoli. Non capisco cosa c’entri Roma-Napoli, fissata da calendario e si deve giocare. Juve-Napoli è un recupero, è un altro discorso. La Roma giocherà giovedì ma potrebbe schierare molte riserve, visto il risultato della partita d’andata. Il Napoli tante volte ha giocatori di giovedì e poi di domenica con tanti infortuni. Milan-Napoli? Dovrebbe partire Mertens dal primo minuto e Osimhen entrare a partita in corso, sfruttando la freschezza e la velocità del nigeriano contro un Milan stanco. In difesa giocherà Maksimovic al posto di Rrahmani. A sinistra giocherà Hysaj. La stessa decisione presa con il Bologna e con il Sassuolo. Ruiz e Demme a centrocampo e Zielinski come pendolo o sottopunta. In attacco Mertens, Insigne e Politano. Allenatore? Allegri e De Laurentiis sono amici e spesso capita che si sentano telefonicamente per dei pareri su degli allenatori. Per la panchina tutto passa per due quesiti: cosa vuol fare De Laurentiis, rilanciare il Napoli e puntare alle prime posizioni; oppure ripartire da zero, affidandosi ai giovani e ad un allenatore emergente. Koopmeiners? E’ seguito, così come è seguito Senesi”.