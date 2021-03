In vista del Milan, un dubbio in difesa per Gattuso

Domani sera il Napoli andrà ad affrontare il Milan, stadio “Giuseppe Meazza”, per l’ottava giornata di ritorno, ma per Gattuso non ci sono buone notizie per la difesa. Ieri si è fermato Amir Rrahamani, causa risentimento muscolare ed è in forte dubbio per la gara contro i rossoneri. Il calciatore ex Hellas Verona aveva iniziato a prendere ritmo in difesa, dopo essere stato spesso in panchina i primi mesi. Al fianco di Koulibaly parte in vantaggio Maksimovic rispetto a Manolas. La rifinitura di oggi potrà dare maggiori certezza a mister Gattuso, ma certamente lo stop del kosovaro non ci voleva. Ballottaggio a sinistra Hysaj-Mario Rui, con il calciatore albanese in vantaggio per la sfida di Milano, infine in porta spazio a Ospina.

Fonte: CdS