Il manager di Maradona Stefano Ceci: “Diego aveva un fisico minato, chi ha sbagliato pagherà”

Il manager e tuttofare di Maradona Stefano Ceci è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte “Giustizia è fatta per la battaglia col Fisco, anche se proviamo tutti grande amarezza perchè Maradona non può gioire per questa vittoria. Diego non è mai stato un evasore e lo ha sempre sostenuto. Ha sofferto per questo e senza questa vicenda sicuramente avrebbe passato più tempo a Napoli e in Italia. Maradona è stato il capro espiatorio di uno scandalo. Complimenti all’avvocato Pisani e al suo staff, fui proprio io a portare Angelo a Dubai da Maradona per spingere Diego ad affidargli questo mandato ma anche questa “patata bollente”. Le polemiche per l’eredità di Diego? Non ho mai parlato, anche sulla indagini relative alla scomparsa di Maradona, per rispetto e perchè il tempo è galantuomo. Chi ha sbagliato pagherà. Diego aveva un fisico minato, non tutti erano a conoscenza, è chiaro che i medici hanno le responsabilità che verranno eventualmente evdenziate. La statua per Maradona? E’ in produzione, sto partecipando al bando del Comune. Se non lo vincerò in ogni caso, come da promessa fatta a Diego, la donerò alla città e ai tifosi del Napoli”