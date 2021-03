[Formazioni] Milan-Napoli, per i rossoneri, spazio a Leao. Centrocampo a tre per Gattuso

Domani sera al “Giuseppe Meazza” di Milano, i rossoneri affronteranno il Napoli per l’ottava giornata di ritorno di serie A. All’andata vinsero i ragazzi di Pioli per 1-3, con Ibrahimovic come mattatore. Lo svedese sarà assente, come Mandzukic, in dubbio anche Rebic. In attacco quindi spazio a Leao, con il recupero di Calhanoglu, con ai lati Salamaekers e Krunic. Per gli azzurri invece è in forte dubbio Rrahamani, risentimento muscolare, favorito Maksimovic. A centrocampo mediana a tre con Demme al centro, Fabian Ruiz e Zielinski ai lati. In attacco spazio a Mertens, il belga farà la staffetta con Osimhen.

Fonte: Corriere dello Sport