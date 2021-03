Fabio Galante, ex Calciatore: “Cosa gli si può chiedere di più?”

L’ex difensore Fabio Galante:

“Insigne? Non ha il fisico da leader. Ma è un giocatore importantissimo per il Napoli. Non so quanti gol abbia fatto. Ma ha raggiunto Cavani, mi pare. Possiamo dirgli poco. E possiamo dire poco anche a Gattuso. Ma cosa gli si può chiedere di più? Gli è mancato Osimhen. Gli sono mancati Mertens, Koulibaly. Deve pure recuperare una partita. E se la vince è a due punti dalla Juventus“.

Fonte: Mediaset