ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – A. Conte (all. San Marino Ac.): “Per salvarci dovremo andare a mille all’ora”

Considerando che la Juve ha giocato alla pari col Lione e che la Fiorentina non ha in fondo sfigurato col Manchester City, lei si aspetta nel breve periodo anche un importante risultato delle squadre italiane nelle competizioni internazionali? “ Come dicevo sopra, la vera sfida è innalzare il livello del nostro campionato. Già quest’anno penso si sia visto come anche le squadre di media e bassa classifica arrivino alle sfide con le big con una grande organizzazione. Chiaramente il gap è ancora tanto, ma si è assottigliato e si deve continuare a lavorare su questo per alzare la competitività e la spettacolarità del nostro calcio”.

Dopo la sosta ospiterete il Sassuolo, che è un po’ la rivelazione della stagione. Come si affronta una squadra così forte, specie alla luce della prova – ottima – da voi fornita all’andata? “ Si affronta come tutte le altre. Partendo sempre dalla consapevolezza che serve umiltà, per chi come noi sa di partire svantaggiato di fronte a squadre di questo calibro, per esperienza e valori tecnico/atletici. Tuttavia dobbiamo essere superiori per organizzazione tattica, abnegazione e motivazioni. Sappiamo che salvarsi per l’Academy equivarrebbe ad un mezzo scudetto, questo ci deve spingere ad andare contro i nostri limiti anche con il Sassuolo che è certamente la squadra che esprime il calcio migliore di tutta la nostra Serie A. D’altronde Piovani è un bravissimo tecnico, che stimo molto; cercheremo di replicare la prestazione dell’andata e qualcosina di più per riuscire a strappare punti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

