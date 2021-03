Dottor Guerra, medico: “Europei con stadi aperti? E’ una questione politica”

Quest’oggi su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il professor Ranieri Guerra, Rappresentante italiano all’organizzazione mondiale della sanità, ecco le sue parole: “Psicosi su Astra Zeneca? I numeri dei vaccinati ormai riguardano milioni di persone con pochissimi eventi avversi. I pochi casi avversi riscontrati sono stati analizzati dall’AIFA e sono limitati. Il sistema dei vaccini è robusto e non dà problemi. Distribuzione vaccini? Credo che Draghi abbia battuto il pugno sul tavolo per far rispettare i contratti con l’Unione Europea. Siamo in linea con gli altri Stati Membri. Europei con stadi aperti? E’ una questione politica, sta a loro decidere. Mi auguro che per l’estate riusciremo ad avere una copertura massiccia di vaccinati”.