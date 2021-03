Di Marzio: “Ecco come dovrebbe scendere in campo il Milan contro il Napoli…”

Il giornalista Sky esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale anticipa le scelte di formazione del Milan di Pioli contro il Napoli: “C’è grande attesa per il big match della 27^ giornata di Serie A. Si affrontano a San Siro (domenica ore 20:45) Milan e Napoli, per una sfida che mette in palio punti importanti per le zone alte della classifica. Gli uomini di Pioli vogliono tenere viva la corsa scudetto e potranno contare su tre recuperi importanti. Come annunciato dall’allenatore rossonero in conferenza stampa, sono tornati a disposizione Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Soltanto i primi due dovrebbero però tornare titolari, con l’attaccante croato che dovrebbe essere ancora tenuto a riposo. Davanti a Donnarumma dovrebbe essere confermato Dalot a destra al posto dell’indisponibile, così come Tomori per Romagnoli. In mezzo al campo l’insostituibile Kessié insieme a Tonali (qui la sua intervista a Sky Sport). In attacco il riferimento offensivo sarà nuovamente Rafael Leao, in attesa del rientro di Ibrahimovic”