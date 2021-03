Così il trend della difesa nelle gare in trasferta

Ben diverso dalle gare in casa, invece, il trend in trasferta, dove per altro il Napoli non vince dal 10 gennaio sul campo dell’Udinese. Anche in quel caso, però, Meret era stato battuto e per conquistare i tre punti era servita una capocciata di Bakayoko allo scadere. Quella, poi, è stata l’ultima vittoria lontano dal Maradona per il Napoli che domani sera a Milano dovrà provare a invertire la rotta. Innanzitutto dal punto di vista della concentrazione difensiva. Dall’inizio del 2021, infatti, i gol incassati in trasferta sono stati addirittura 19 (senza contare i due della Supercoppa giocata sul campo neutro di Reggio Emila contro la Juventus). Appena due vittorie (Cagliari alla ripresa del campionato e come detto Udine), un pareggio (l’ultimo in casa del Sassuolo) e poi addirittura sei sconfitte tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Decisamente un andamento da incubo per il Napoli che a causa dei troppi gol presi in trasferta non è riuscito a dare continuità di risultati perdendo contatto dalla zona Champions. B. Majorano (Il Mattino)