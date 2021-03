COPPA ITALIA FEMMINILE – A.s. Roma-Juventus 2-1, le giallorosse battono la capolista Juventus

Nella Women’s Champions la Juventus aveva perso entrambe le sfide contro le campionesse del Lyon, ma in Italia ancora non avevano trovato nessuna che le potesse sconfiggere. C’è riuscita l’A.s. Roma di Betty Bavagnoli che nel 2o21 sembra aver ingranato una marcia diversa. Le giallorosse passano con Serturini brava a stoppare e calciare al volo, incolpevole Giuliani. Le bianconere fanno fatica a costruire azioni da gol e devono attendere inizio della ripresa per il pareggio, spunto della neo entrata Bonansea, cross al centro e Hurtig segna a porta vuota. La partita resta equilibrata, occasioni per le padroni di casa, con Serturini e Thomas, poi arriva la rete del successo. Spunto dell’ex Brescia, corta respinta di Giuliani e segna la francese da pochi passi. Ora il match di ritorno a Vinovo, ma si preannuncia una sfida davvero equilibrata.

ROMA-JUVENTUS 2-1 (2′ Serturini, 49′ Hurtig, 88′ Thomas)

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa (55′ Ciccotti), Serturini; Lazaro. A disp.: Baldi, Pipitone, Corrado, Pettenuzzo, Battistini, Severini, Corelli, Massa, Bonfantini, Banusic. All.: Elisabetta Bavagnoli

JUVENTUS (4-3-3):Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso (70′ Lundorf), Pedersen, Cernoia; Maria Alves (46′ Bonansea) (59′ Zamanian), Girelli (70′ Staskova), Hurtig A disp.: Bacic, Giordano, Caiazzo, Rosucci, Galli. All.: Rita Guarino

Arbitro: Daniele Rutella

Assistenti: Stefano Montagnani, Rosario Caso

Ammonite: 25′ Caruso, 42′ Bernauer.

Fonte: vocegiallorossa.it foto Luciano Sacchini