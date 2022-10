Conferenza stampa di Pioli: “Napoli? Sempre la più forte del campionato. Domani deciderò su Romagnoli e Calabria”

Dopo l’ottimo pareggio in Europa League all’Old Trafford contro il Manchester United, il Milan si prepara in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. In conferenza stampa le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Che Napoli trovate? “E’ una squadra che gioca un bel calcio e con qualità, ha passato un momento delicato ma ora si è compattato con il proprio allenatore. Il Napoli resta una delle squadre più forti del campionato”.

Gli infortunati? “Romagnoli si è allenato in parte con la squadra, deciderò domani mattina. Calabria anche lui, in dubbio per domani. Recupereremo Hernandez, Rebic e Calhanoglu. Mentre Mandzukic, Ibra e Bennacer la settimana prossima”.

E’ importante scegliere anche chi sta meglio mentalmente? “La condizione psicofisica durante un’annata impegnativa è inevitabile possa scendere per alcuni e migliorare per altri. Domani cercherò di scegliere chi sta meglio fisicamente e mentalmente”.

Il Milan punta ancora allo scudetto? “Dobbiamo concentrarsi sulla sfida di domani, la gara più importante è quella di domani sera. Non possiamo fare dei conti, dobbiamo pensare a vincere più gare possibili, domani abbiamo un’importante occasione contro un avversario forte che ci ha sempre messo in difficoltà”.

Cosa ne pensa del nuovo rinvio di Juve-Napoli? “Noi speriamo di andare avanti più possibile in Europa League e giocare ogni tre/quattro giorni, puntiamo ad andare avanti fino alla fine. Su quello che fanno gli altri è meglio che commentiate voi”.

Domani ci dobbiamo aspettare un Milan aggressivo? “Credo si faccia un po’ di confusione sull’aggressività, sono i giocatori che devono dare dei messaggi alla squadra per dare pressione. Dobbiamo giocare con ritmo, si gioca con ritmo anche quando si ha la palla. Bisogna muoverla molto velocemente, fare correre gli avversari. Se vogliamo puntare ad un campionato di vertice dobbiamo migliorare i risultati casalinghi”.

Che eredità ha lasciato Gattuso? “Aveva fatto un buon allenatore qui, ma prima di me c’è stato anche un altro allenatore”.

Col Napoli sarà una gara simile a Verona? “Difficile che sia uguale, sono avversari molto diversi nelle posizioni e nell’interpretazione della gara”.

Fonte: twitter Milan