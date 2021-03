CENTROCAMPO – Mediana “classica” per la sfida contro il Milan

E’ chiaro che c’è ancora un allenamento prima di partire per Milano, dove domani sera c’è la sfida contro i rossoneri allenati da Pioli. In vista della gara contro il suo passato Gennaro Gattuso ha però le idee chiare per il centrocampo da mandare in campo al “Giuseppe Meazza”. Giocherà la coppia Demme-Fabian Ruiz, con Zielinski che agirà tra centrocampo e attacco, a seconda dei momenti della gara. Bakayoko partirà quindi dalla panchina, assieme ad Elmas e Lobotka. Il centrocampista tedesco (Demme), è diffidato e rischierebbe di saltare la Roma con un giallo.

Fonte: Corriere dello Sport