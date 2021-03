ATTACCO – Pronto al rientro Lozano. Staffetta Osimhen-Mertens

In una stagione dove le notizie per Gattuso non sono state buone, a livello di infortuni, ieri mattina Hirving Lozano ha dato buoni motivi per far sorridere il mister e il suo staff. Il messicano si è allenato con il gruppo ed è pronto per essere nella lista dei convocati. L’obiettivo è mandarlo in campo a gara in contro il Milan, per sparigliare le carte. Per il resto giocheranno Politano, Zielinski, Insigne e infine staffetta Mertens-Osimhen.

Fonte: CdS