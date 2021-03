Alessandro Del Piero, ex Calciatore: “Gattuso? Ha avuto tanti problemi”

Alessandro Del Piero:

“Il Napoli, per come era costruito, è nella posizione giusta. Sta giocando per l’obiettivo per il quale è stato costruito. Come ho voluto sempre ribadire, i suoi due attaccanti, ovvero Mertens e Osimhen, sono stati fuori praticamente sempre. Ha avuto diversi problemi. Ha avuto anche problemi personali. Ed in tutto questo marasma, il Napoli sta dando una prova di forza. Ora ci sono tre trasferte drammatiche, ma se le fa bene?“.

Fonte: Sky