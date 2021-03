In attesa di conoscere la vincente tra il Psg e il Lyon per gli ottavi di finale, derby francese di prestigio per la Women’s Champions, questa mattina sono stati effettuati i sorteggi per i quarti.

Bayer Monaco-Rosengard

Sparta Praga-Psg o Lyon

Barcellona-Manchester City

Chelsea-Wolfsburg

Fonte: tuttocalciofemminile.com