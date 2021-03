Da Milanello arrivano notizie in merito ai possibili recuperi per Stefano Pioli in vista della gara con il Napoli. Il tecnico avrà a disposizione due elementi importanti come Calhanoglu e Theo Harnandez, mentre ancora in dubbio Mandzukic, Ibrahimovic, Bennacer e Rebic. Si valuteranno in giornata le condizioni di Calabria. Lo riferisce Emanuele Baiocchini