Serie A/L’Atalanta stende lo Spezia nella ripresa, adesso testa al Real Madrid

ATALANTA-SPEZIA

In vista del ritorno degli ottavi di Champions League l’Atalanta di Gasperini anticipa la gara di campionato valevole per la 27a giornata di Serie A. I bergamaschi con l’obiettivo quarto posto vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita lunedì sera contro l’Inter. A Bergamo arriva uno Spezia poco remissivo, reduce dal pari contro il Benevento.

PRIMO TEMPO

Al 5′ l’Atalanta subito vicina il gol, sugli sviluppi di calcio piazzato Pasalic di testa sfiora il palo. Al 17′ brivido della difesa Atalantina, Palomino perde il contrasto con Nzola, ma è bravo a recuperare e assarla di testa a Sportiello. Un minuto dopo Erlic salva lo Spezia dopo un errore di impostazione di Zoet, il pallone arriva a Pasalic che serve Ilicic, pallonetto verso la porta sguarnita, ma Erlic di testa respinge. Al 33′ lo Spezia vicino al gol, invenzione di Verde per il taglio di Ricci che calcia ma è bravo Sportiello a respingere. All’ intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Atalanta più aggressiva e uno-due pazzesco in un minuto. Al 53′ triangolazione tra Mahele e Ilicic, cross al centro per Pasalic che di piatto batte Zoet. 1-0. Lo Spezia accusa il colpo ed un minuto dopo subisce il raddoppio. Cross dalla desta di Gosens per Muriel che con un tiro a giro infila Zoet, rete meravigliosa per il colombiano. Lo Spezia prova a reagire con Verde che serve un invitante pallone al centro dell’area per Nzola, ma il francesce accerchiato dai calciatori atalantini perde la sfera. Al 70′ Pasalic incorna di testa su cross di Zapata, palla di poco alta sulla traversa. Il croato però cala il tris al 72′ con la sua doppietta personale, Ricci perde palla, Zapata la serve Pasalic che solo davanti al portiere sigla il 3-0. All’81’ lo Spezia resta in partita e segna. Errore di Mahele, ne approfitta Farias che mette al centro per Estevez, sponda per Piccoli che davanti a Sportiello accorcia. 3-1. Al 93′ decisivo Toloi ad anticipare Gyasi in area di rigore. Al triplice fischio è 3-1.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti(53’Romero); Maehle, Freuler, De Roon, Gosens(91’Ruggieri); Pasalic(92’Pessina); Ilicic(66’Malinovsky), Muriel(66’Zapata). All.: Gasperini.

A disposizione: Rossi, Gollini, Romero, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Lammers, D. Zapata.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali(67’Acampora), Ismajli(80’Chabot), Erlic, Marchizza; Leo Sena, M. Ricci, Maggiore(67’Estevez); Verde(80’Farias), Nzola(80’Piccoli), Gyasi. All.: Italiano.

A disposizione: Pucci, Terzi, Bastoni, Chabot, Ferrer, Acampora, Estevez, Pobega, Galabinov, Farias, Agudelo, Piccoli.

STADIO: Gewisse Stadio, Bergamo.

ARBITRI: Marini, Rocca – Perrotti, IV: La Penna, VAR: Nasca, AVAR: Tegoni.

RETI: 53′ e 72’Pasalic(A), 54’Muriel(A), 81’Piccoli(S)

NOTE: Toloi(A), De Roon(A),

Rec.+1, +3.

A cura di Antonio Bisesti