PRIMAVERA 1 – Torino-Sampdoria 0-3, colpo esterno per i liguri

Quest’oggi, presso il Centro Sportivo Filadelfia, il Torino di mister Cottafava ha affrontato in casa la Sampdoria, dove i liguri hanno vinto per 0-3. Per i ragazzi di Tufano a segno nel primo tempo Prelec, Ercolano, mentre nella ripresa la rete è di Obert. La Sampdoria si conferma in un ottimo momento dopo i successi contro Milan e Fiorentina e pari contro la Roma.

Torino-Sampdoria 0-3

Marcatori: 21′ pt Prelec, 37′ pt Ercolano, 30′ st Obert

Ammonizioni: 9′ pt Celesia, 18′ pt Horvath

Torino: Sava, Aceto, Celesia (1′ st Portanova), Tesio (28′ st Kryeziu), Spina, Lovaglio (28′ st Favale), Todisco, Greco (28′ st Continella), Gyimah (1′ st Vianni), Horvath, Oviszach. A disposizione: Girelli, Nagy, Larotonda, Fimognari, Cancello, Fiorenza. Allenatore: Cottafava

Sampdoria: Zovko, Obert, Napoli (31′ st Sepe), Yepes, Siatounis, Giordano, Ercolano, Brentan, Prelec, Francofonte (31′ st Pedicillo), Di Stefano (44′ st Marrale). A disposizione: Saio, Miceli, Paoletti, Malagrida, Canovi, Montevago, Somma, Hermansen, Gaggero. Allenatore: Tufano

Fonte: torinofc.it