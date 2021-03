Prima punta, difensore centrale e mancino i tre dubbi di Ringhio per la sfida al Meazza

I dubbi: Osimhen o Mertens, Rui o Hysaj e infine Manolas o Rrahmani. Ecco, tre piccole riflessioni che accompagneranno in queste ore la vigilia di Gattuso che torna a Milano ancora una volta per affrontare la squadra con cui ha scritto la storia. Il tecnico e il suo vice Riccio lavorano sul Milan ma, nelle scelte che devono fare, fanno i conti anche con gli altri due match da pallino rosso che affronteranno la prossima settimana. Chiaro che si dovrà ruotare, non tantissimo ma su dovrà fare un turnover. E si proverà anche a fare un po’ di pretattica, cercando di sorprendere Pioli con la formazione. Ieri Lozano ha svolto ancora una parte di allenamento. E quello che ha fatto con i compagni lo ha fatto bene. È l’arma in più che Rino ritrova: si è fatto male contro la Juventus e qualche timore per una ricaduta c’è sempre. Per incidenti di questo tipo, c’è sempre un fattore di rischio. Quindi nonostante l’ottimismo di queste ore, meglio essere prudenti per il suo ritorno in campo. Ma in ogni caso va verso la convocazione per la trasferta con il Milan. P. Taormina (Il Mattino)