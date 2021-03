Ordine: “Gattuso dirà addio al Napoli. Gli azzurri possono mettere in difficoltà il Milan”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Ordine, Corriere dello Sport: “Gattuso, dal Milan, si è congedato da gran signore rinunciando ad un anno di contratto. C’era una differenza ideologica perché all’epoca veniva additato – ingiustamente – al Milan di Gattuso di non giocare bene. Al derby, sotto la spinta emotiva di quelle critiche, preparò la partita per andare in pressione sull’Inter di Spalletti. Dopo 3′ subì gol da Vecino e saltarono tutte le marcature e strategie preparate: fu quello il motivo del dissidio tra Maldini, Leonardo e Gattuso. La proprietà l’aveva avvertito che, per la prossima stagione, ci sarebbero stati sul mercato solo giovani con un ingaggio minore dei 5 milioni perciò decide di andarsene, in ogni caso. Per portarlo all’attualità, ammesso e non concesso che De Laurentiis cambiasse idea e farlo rimanere, secondo me lui rifiuterebbe. Nuovo allenatore? Passare a Juric vorrebbe stravolgere il Napoli; Benitez significherebbe rimescolare una carta già vista, per la quale non mi pare ci siano stati grandissimi apprezzamenti; Spalletti lo eviterei per il suo temperamento ed in una piazza come Napoli c’è bisogno di una persona equilibrata. Punterei su Sarri, eventualmente. Milan-Napoli? Sarà una gara molto attesa per i rossoneri. Il Napoli, per le sue caratteristiche, è la squadra che più di tutte può far male. Secondo me, sarà una prova che può farci capire se quello che abbiamo visto tra Roma, Verona e Manchester sono soltanto episodi”.