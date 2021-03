Occhio ai cartellini gialli: il Napoli “vince” 5 a 1 contro la Juventus

Il Napoli, in una settimana che deciderà il destino per la Champions, giocherà per ben tre volte in trasferta. Domenica si inizierà al “Meazza” contro il Milan, poi mercoledì all’Allianz contro la Juventus e infine la Roma. Per gli azzurri, non solo tre partite insidiose, ma ci sono anche ben 5 diffidati. Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Demme e Lozano. Per i bianconeri allenati da Andrea Pirlo c’è un solo che rischia il cartellino, è il colombiano Juan Cuadrado.

Diffidati

Juventus – Cuadrado

Napoli – Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Demme e Lozano

Fonte: CdS