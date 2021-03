Mirabelli, ex ds Milan: “Milan-Napoli? Sarà una sfida imprevedibile”

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo, è intervenuto su radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Contento di aver preso al Milan Kessie e Calhanoglu che si sono dimostrati calciatori eccezionali e funzionali. Ieri il Milan ha fatto una grandissima partita a Manchester, domenica ci sarà la sfida con il Napoli e sarà una sfida davvero imprevedibile. Da tripla. Ho una grande voglia di tornare, questa pausa mi è servita per documentarmi. Non conto le partite che vedo in tv, perché purtroppo non possiamo più andare allo stadio. Lozano è un giocatore importante. In Italia abbiamo troppo poca pazienza. C’è chi dal primo giorno riesce a far esaltare le proprie caratteristiche e chi ci mette un po’ più di tempo. Secondo me lo stesso discorso vale per Osimhen, bisogna aspettarlo”.