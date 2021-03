Maurizio Sarri direbbe sì anche se si trattasse “solo” di Europa League

I rumors ci sono e sono tanti. Non si è certi di dove finiscano le voci ed incominci la cronaca, fatto sta che si continua a parlare di un eventuale ritorno di Maurizio Sarri a Napoli. Ieri sia Sky Sport che la Rai hanno confermato i contatti, oggi ne parla anche il quotidiano Roma annuncia un’ultima indiscrezione. L’ex tecnico azzurro potrebbe accettare di riprendere in mano le redini del Napoli anche senza Champions League.

Il Napoli di Gattuso è in piena corsa per qualificarsi alla massima competizione europea e l’obiettivo di tutti resta proprio quello, ma a prescindere da ciò il patron azzurro vuole un deciso cambio di rotta. Per questo ha pensato a Sarri e sta provando a convincerlo. Il tecnico gradirebbe allenare il Napoli, gli piacerebbe farlo anche in Champions, ma la qualificazioni non appare requisito fondamentale per il suo sì. Sarri, infatti, “potrebbe dire sì anche con l’Europa League”.