Malfitano, giornalista: “Il Napoli avrà il vantaggio di essere più riposato”

Su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista, ecco le sue parole:

“Gattuso ha potuto lavorare in questa settimana in tutta serenità, senza impegni e con una rosa praticamente del tutto recuperata a parte Petagna. Per la prima volta credo che il Napoli avrà il vantaggio di dover giocare contro tre avversarie che saranno impegnate allo stremo. La Juventus non avrà il morale a mille ma sarà molto arrabbiata. Gattuso? Questo stato di cose non è che l’abbiano creato i giornalisti, questo bisogna chiarirlo. Qualcuno del club ha contattato gli allenatori”.