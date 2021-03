Malfitano: “Gattuso-Napoli è addio! Ecco su chi punterei…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano , Gazzetta dello Sport: “ Tra tre mesi il club e l’allenatore dovranno guardarsi negli occhi e discutere, ma intanto entrambi hanno fatto le proprie scelte: è addio. Nessun distacco traumatico, né contratti che possono creare malcontento tra le parti, una stretta di mano e via. È da qui che nasce questo ‘casting’ sulla Gazzetta dello Sport, ma su questi nomi si scrive ormai da un mese e mezzo: Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. Se dovessi giocarmi una fiches su un nome, lo farei su quello di Sarri per mio gusto. Tuttavia, bisogna capire che progetto sarà il prossimo. Milan-Napoli? Non possiamo più mettere in discussione certe squadre. Il Milan è protagonista da inizio stagione ed è stata prima in classifica per buona parte del campionato”.