L’Inviato Rai Antinelli:” Il Napoli deve puntare sulla velocità di Osimhen”

Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato : “Il Napoli si va a giocare una partita molto delicata contro il Milan. Spero che Lozano possa avere qualche minuto, perché è stato il giocatore più continuo del Napoli in questa stagione. Il Milan si è ritrovata dal punto di vista del gioco. Ha fatto vedere un gran gioco all’Old Trafford. Il Napoli, se vuole fare del male al Milan, dovrà puntare sulla velocità di Osimhen. Napoli, adesso o mai più. Sono scontri diretti. Se non fa i punti adesso, non recupera più. Faccio un abbraccio a Ghoulam e spero che si riprenda presto. A parte Ghoulam e Lozano, il Napoli arriva a giocarsi queste tre partite con gli uomini migliori. Se non sbaglia queste tre partita, può restare in corsa per la Champions. Se fallisce, sarà una noiosa routine fino a maggio”.