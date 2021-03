La difesa: l’infortunio choc di Ghoulam toglie una freccia all’arco di Gattuso. Le soluzioni

Sono adesso tre i terzini, come d’altronde, nella prima parte della stagione. E così come nei primi mesi del campionato, Hysaj e Rui si alterneranno sulla fascia sinistra. Fino ad adesso, in serie A, 13 volte ha giocato titolare il portoghese e 9 volte l’albanese. A fermare a un certo punto Hysaj è stato anche il Coronavirus che lo ha bloccato per 40 giorni. Nella scelta di chi andrà in campo, molto peso avrà anche lo schieramento degli avversari. Motivo per cui è probabile il ballottaggio tra i due con Rui che potrebbe ritrovare il posto da titolare proprio contro i rossoneri. D’altronde, Gattuso lo ha sempre tenuto in grande considerazione in questa stagione, nonostante certi atteggiamenti del terzino ex Roma proprio non gli vanno a genio visto che per due volte ha preso provvedimenti molto radicali: l’esclusione prima della gara con il Bologna e poi giovedì scorso quando ha deciso (platealmente) di interrompere in anticipo il suo allenamento. Gattuso ha poi parlato con Rui nella sua stanza e i rapporti tra i due sono tornati sereni. Ora c’è un trittico di gare dove ognuno deve dare tutto quello che ha. Anche in termini di rabbia. A Milano Ospina sarà confermato mentre le certezze sono Politano, Demme, Bakayoko, Koulibaly, Zielinski, Insigne e Di Lorenzo. O la va o la spacca. E il Napoli (quasi) al completo ha una voglia matta di stupire. P. Taormina Il Mattino