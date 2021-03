Juric sul “futuro azzurro”: “Ne leggo quando voglio alzare l’autostima”

Era quasi obbligatorio. Le voci sono insistenti, quindi la domanda per Ivan Juric, sul Napoli e sul suo eventuale futuro azzurro, c’è stata. Il tecnico del Verona, durante la conferenza della viglia, prima della partita con il Sassuolo, ha detto:

“In questo momento è presto per parlare di futuro: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite. Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa. In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo”.