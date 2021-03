Gerolin, dirigente: “Spalletti? Lo vedrei benissimo sulla panchina del Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Manuel Gerolin, dirigente, ecco le sue parole: “Il Napoli ha cercato di rimediare alle assenze come poteva, ora dovrebbe essersi riprese e ora è il momento della verità. Io stesso all’inizio del campionato, guardando la rosa, ho pensato potesse ambire allo Scudetto. Così non è stato ma il tempo per rimediare e trovare il posto Champions c’è. Futuro allenatore del Napoli? Attualmente c’è Gattuso e bisogna portargli rispetto, se andrà bene sarà una decisione sua se andar via o meno, dipenderà tutto dai risultati. Gli allenatori che orbitano sono tutti di grande livello, come Benitez e Sarri che sono già stati a Napoli. Spalletti? Lo vedrei benissimo su quella panchina. Secondo me la rosa del Napoli è molto interessante, ha giocatori giovani e di prospettiva che stanno crescendo. Mancano ancora 12 partite quindi ci sono tutte le chance per qualificarsi in Champions League, anche se sarà durissima”.