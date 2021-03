[Formazioni] Milan-Napoli, Due recuperi importanti per Pioli. Gattuso attende Lozano

Domenica sera allo stadio “Giuseppe Meazza” il Napoli andrà ad affronterà il Milan, nella prima delle tre trasferte decisive della stagione. Per la squadra rossonera, reduce dal pareggio di Manchester, due recuperi importanti di formazione. Theo Hernandez a sinistra e Rebic sulla trequarti. Per il resto sicuramente assenti Ibrahimovic e Bennancer, mentre sono ancora in dubbio Calhanoglu e Mandzukic. In casa azzurra i prossimi allenamenti saranno decisivi per conoscere le condizioni di Lozano, che si allena ancora una parte con il gruppo e svolge ancora terapie. A sinistra Hysaj sembra in vantaggio rispetto a Mario Rui.

Fonte: Corriere dello Sport