Fabian Ruiz alla ricerca del gol, mentre le “sirene europee” non smettono di suonare

La scorsa stagione, in occasione della sfida d’andata di semifinale contro l’Inter, realizzò una rete alla Insigne, tiro a giro sotto l’incrocio. Fu la serata al “Meazza” di Fabian Ruiz che in questa stagione, non aveva iniziato neanche malo, ma poi ha avuto un calo di rendimento. Senza dimenticare il Covid-19 che lo ha tenuto fermo per ben 21 giorni. Dal suo ritorno in campo sono migliorate le sue prestazioni e si attendono altri segnali importanti dallo spagnolo. Per quanto riguarda il suo futuro, non mancano sempre le richieste da parte di Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Da criticato a insostituibile, per l’ex Betis Siviglia c’è una luce in fondo al tunnel, ma vuole riaccenderla definitivamente nella notte di Milano.

Fonte: CdS