ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Rodella (dif. Florentia): “Dalla quarantena alla crescita, devo tutto al club”

Il campionato di serie A femminile si ferma, visti gli impegni della Coppa Italia, semifinali d’andata, ma certamente è una stagione avvincente, dove il movimento sta crescendo a vista d’occhio. Anche la Florentia vuole finire al meglio, ilnapolionline.com ha intervistato il difensore della squadra toscana Michela Rodella.

Tornando al match interno contro il San Marino Academy, cos’è mancato per ottenere i tre punti? “Penso che in questa partita sia mancato solo il goal, non siamo state brave a

concretizzare. Peccato davvero, abbiamo buttato via una bella occasione. Tra l’andata e il

ritorno abbiamo perso 5 punti importanti!”.

Come giudichi la tua stagione con la maglia della Florentia? “All’inizio ci ho messo tanto a trovare la condizione fisica. La quarantena per me è’ stata devastante! Con pazienza e grazie allo staff che non mi ha mai messo troppe ansie, poi sono stata molto meglio.. siamo una squadra che secondo me quando gioca bene, valorizza ancora di più il singolo. Ora sto attraversando un periodo positivo, ho un po’ di amaro in bocca per la prima parte della stagione”.

Giochi da anni e c’è una crescita del movimento, siamo secondo te alla tanto agognata svolta? “Si io gioco da anni e ho vissuto tutti i passi in avanti che sono stati fatti.. anche se ci abbiamo messo tanto tempo, ora le cose stanno cambiando, finalmente, e con il professionismo spero davvero che il calcio femminile abbia la considerazione e la visibilità che merita!”.