DIFESA – Gattuso si studia il Milan, mentre deve sciogliere due dubbi di formazione

Ieri sera il Milan ha affrontato il Manchester United nel mitico “Old Trafford” e tra i vari osservatori, anche se solo in t.v. c’era Gattuso pronto a studiare il suo recente passato. Una settimana tipo che non c’era dal periodo natalizio, perciò la squadra azzurra non vede l’ora di scendere in campo. Due i dubbi da sciogliere in difesa. Manolas-Rrahamani chi affiancherà Koulibaly, mentre a sinistra uno tra Hysaj e Mario Rui, con il laterale albanese in leggero vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport