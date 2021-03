De Laurentiis ha fatto la sua scelta per le tre gare in trasferta del Napoli

Per il Napoli sarà la settimana, la prossima, la più importante della stagione, per quanto riguarda la zona Champions visto che affronterà nell’ordine: Milan, Juventus e infine la Roma. Tutte gare in trasferta, ma in vista delle tre gare fuori casa, il presidente De Laurentiis ha già ideato la sua strategia ben precisa. Non mancherà a nessuna di queste sfide. La squadra nel frattempo si sta allenando in un clima di grande serenità, ma con la giusta concentrazione, c’è il disgelo tra il patron e mister Gattuso, fattore da non sottovalutare per un finale di stagione che potrebbe dire molto per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino