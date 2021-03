Ciro Venerato:” Prenderei Sarri per motivi pratici”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “De Laurentiis stravedeva per Gasperini ai tempi del Genoa. Juric è il figlioccio di Gasperini. Allena con i metodi e le idee di Gasperini. Per questo Juric piace molto a De Laurentiis. Io personalmente comprerei due giocatori in meno, senza la Champions, pur di affidarmi ad un allenatore che possa riportare il Napoli in alto. In assoluto, al di là del colpo di teatro, Sarri lo prenderei per motivi pratici: ha dimostrato in carriera di saper lavorare con poco, pur facendo tanto”.