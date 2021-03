CALCIO FEMMINILE – Dubbio Bonansea per la sfida contro l’A.s. Roma

Dopo aver vinto con un netto 4-0 contro l’A.c. Milan, allungando così verso il quarto scudetto, la Juventus si prepara in vista della sfida di domenica al “Campo Tre Fontane” contro l’A.s. Roma. Per il tecnico della squadra bianconero Rita Guarino, potrebbe però esserci un’assenza pesante contro le giallorosse. Barbara Bonansea non si sta allenando con il gruppo, a causa di noie muscolari. I prossimi giorni saranno decisivi, ma dovesse mancare l’ex Brescia, sarebbe un’assenza pesante, visto anche il suo ottimo momento di forma.

Fonte: tuttocalciofemminile.com