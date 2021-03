Anna Serturini (centr. A.s. Roma): “Con la Juventus si parte da 0-0”

Domenica mattina si giocherà la sfida d’andata di Coppa Italia femminile tra la Juventus e l’A.s. Roma, valevole per la semifinale. Ai microfoni di Tuttosport le parole della centrocampista giallorossa Anna Serturini. “Nella prima parte di stagione abbiamo perso tanti punti, ma è inutile guardare al passato. Le giocatrici e il potenziale sono gli stessi di inizio campionato, ma adesso ci sono maggiore sintonia di gruppo e più consapevolezza nei nostri mezzi. Se in campionato l’obiettivo è quello di lottare per portare a casa più punti possibili e per questo la Coppa diventa un nostro obiettivo che possiamo provare ad avvicinare sfruttando il momento positivo che stiamo vivendo. Si parte sullo 0-0 e finché abbiamo la palla noi loro non possono segnare. Stiamo lavorando su dettagli e sull’atteggiamento, dobbiamo scendere in campo con tranquillità e dobbiamo tradurre la nostra inesperienza rispetto alla Juve in coraggio e sfrontatezza. La ct Bertolini è stata fondamentale nel mio percorso di crescita e ho avuto la fortuna di ritrovarla con l’Italia. Dopo avermi fatto esordire in A mi ha fatto esordire anche con la maglia azzurra su un palcoscenico come il Mondiale di Francia. Europeo? Mi piacerebbe tantissimo, ma sono molto scaramantica e sono abituata a vivere partita dopo partita”.

La Redazione