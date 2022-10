Zigarelli: “Il campionato di eccellenza riparte ad Aprile. Promozioni e giovanili? Organizzeremo dei tornei”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Zigarelli , presidente FIGC Campania: “ Nel consiglio del 5 febbraio, abbiamo fatto la richiesta di interesse nazionale per il campionato di eccellenza. Nell’ultimo consiglio, il presidente ha chiesto che ogni campionato portasse il proprio format per le esperienze regionali. La palla ora ripasserà alla FIGC che valuterà i vari format per girarli al Coni. La Campania che format ha scelto? Al momento ho l’adesione di 28 società su 42 più 6 che sono in dubbio. L’idea è quella di ripartire da zero con semifinali, quarti etc. Chi non partecipa non perde la categoria? Confermo. Le società che non partecipano restano nella categoria, però poi dopo non possono fare domande di ripescaggio per la prossime da sei. Play off? Faremo solo play off senza play out. Quando si parte? Noi avevamo pensato per l’ultima di marzo, ma credo sia impossibile ora. Aprile? Da aprile si potrebbe partire. Protocollo medico? Devono sottostare al protocollo della serie D dove ci sono i tamponi che è stata deliberata dal CTS. Anche la convenzione che è stata fatta con la Federlab. Promozione e i giovani? Mi fa piacere ricevere questa domanda. Ieri abbiamo chiesto di definire la posizione di queste società. Non possiamo tenere sulla corda società che seguono indicazione del dpcm fino al 6 aprile. Volevamo fare un campionato maggio-giugno. Ieri in modo saggio abbiamo deliberato per la conclusione di tutti i campionati dalla promozione a scendere. Per i settori giovanili vogliamo organizzare dei trofei, covid permettendo. Dobbiamo cercare di tutelare alcune categorie, ma dipende dalla FIGC, in modo informale e sulla massima ricerca al presidente Tisci. Anche lui ieri ha confermato che deve essere chiusa l’attività. Proroga under 18? È una valutazione che stiamo facendo perché chi ha perso mezza stagione l’anno scorso, un intero anno quest’anno. È un’anormalità e stiamo parlando col settore giovanile scolastico. Io chiederò di tutelare queste categorie ”.