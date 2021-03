WOMEN’S CHAMPIONS – Fiorentina-Manchester City, formazioni ufficiali. In attacco Clelland e Sabatino

Quest’oggi allo stadio “Franchi” la Fiorentina affronterà il Manchester City per il return-match di Women’s Champions valevole per gli ottavi di finale. Per il tecnico dei viola Cincotta schiererà in attacco il duo Clelland e Sabatino, mentre le inglesi si punterà tutto sull’attacco White.

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Thogersen, Cordia, Quinn, Zanoli;, Vigilucci, Adami, Middag; Baldi, Sabatino, Clelland. Allenatore: Cincotta

Manchester City (4-3-3): Benamur Taieb; Stanway, Dahlkemper, Morgan, Greenwood; Lavelle, Walsh, Weir; Beckie, White, Hemp. Allenatore: Taylor

La Redazione