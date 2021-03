WOMEN’S CHAMPIONS – Ai quarti Lyon e Barcellona. Oggi tocca alla Fiorentina

Questi non son solo i giorni della Champions dei maschi, ma anche per le donne che sta entrando nel vivo, con le big che rispettano a pieno i pronostici. Oggi toccherà alla Fiorentina per il ritorno contro il Manchester City.

Atletico Madrid-Chelsea (and. 0-2) 1-1 (90° Laurent; 77° rig. Mjelde)

Brondby-Lione (and. 0-2) 1-3 (11° Christiansen; 32° Parris, 42° Malard, 50° rig. Renard)

LSK Kvinner-Wolfsburg (and. 0-2) 0-2 (43° aut. Gausdal, 45° Engen)

Fortuna Hjorring-Barcellona (and. 04) 0-5 (36°, 49° Bonmati, 55° rig. Caldentey, 78° Oshoala, 86° Torrejon)

Bayern Monaco– BIIK-Kazygurt (and. 6-1) 3-0 (2° rig. Magull, 35° Boye Sorensen, 60° rig. Lohmann)

St. Polten-Rosengard (and. 2-2) 0-2 (26° Berglund, 42° Larsson)

Giovedì 11 marzo

Fiorentina-Manchester City (and. 0-3)

Mercoledì 17 marzo

Sparta Praga-Paris Saint-Germain (and. 0-5)

