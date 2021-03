UFFICALE – Fabio Calcaterra neo allenatore della Riozzese Como

Il Como Women comunica di avere affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Fabio Calcaterra. Mister Calcaterra vanta un lungo passato nel calcio professionistico, prima come giocatore (in Serie A e in Serie B con le maglie di Inter, Lazio, Bari e Cesena) e successivamente come tecnico e dirigente, sempre ai massimi livelli nazionali. Il Club gli rivolge un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro.

Fonte: rcomowomen.it