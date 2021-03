Taibi, ex portiere: “Gattuso ha dimostrato di far giocar bene le sue squadre”

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina ed ex portiere, fra le tante, di Milan e Manchester United è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Il cappellino? Mi accompagnava sempre in tutte le squadre dove ho giocato. Era anche un segno distintivo, visto che nel periodo in cui giocavo io c’erano portieri del calibro di Marchegiani, Pagliuca Peruzzi e Toldo. Il Milan sta facendo un campionato importante: è una squadra con tanti giovani di prospettiva, mista a giocatori di esperienza assoluta come Ibra. Merita il posto che occupa in classifica. Domenica avrà una sfida difficile contro il Napoli, che ha una rosa fortissima e che sta lottando per un piazzamento in Champions. Gattuso calciatore? In campo era uno che aggrediva e che non lasciava giocare gli avversari. Da allenatore ha dimostrato di saper far giocar bene le sue squadre. Non so come andrà a fine stagione, ma ha fatto un’esperienza molto importante.”