Taibi, ex portiere: “Alternanza portieri nel Napoli? Preferisco Meret”

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina ed ex portiere, fra le tante, di Milan e Manchester United è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Alternanza portieri nel Napoli? Io sono sempre per le gerarchie: ci vuole il titolare ed il secondo. Da portiere non mi sarebbe piaciuta questa situazione, ma i risultati danno ragione a Gattuso. In questa stagione azzurra, l’unico problema che è mancato è stata l’affidabilità dei portieri. Comunque, considerando il prospetto, preferisco Meret. Credo abbia margini di miglioramento importanti e se il Napoli crederà in lui si troverà in casa un grandissimo portiere.”