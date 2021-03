Tabù. Gattuso cerca il suo primo acuto contro il “diavolo”

Rino contro il suo passato, la sua storia, la sua leggenda. E un tabù, da sfatare: finora, infatti, Gattuso non è mai riuscito a battere il suo Milan da avversario. Certo, una premessa d’obbligo: tutto sommato, considerando che la sua prima esperienza da allenatore in Serie A è stata proprio sulla panchina dei rossoneri e che quella di Napoli è la seconda, non è che finora ci siano state tante occasioni. Due, per la precisione, entrambe in casa: la prima una stagione fa, pareggio per 2-2 al fu San Paolo; la seconda a novembre, sconfitta per 3-1 al Maradona. Con Pioli, invece, il bilancio è un pizzico più articolato: 5 sfide, due sconfitte, due pareggi e una vittoria (epoca milanese). Quella di domenica sarà la prima da avversario a San Siro con il Milan ma non la prima in assoluto in quello stadio che per lui è casa: è già successo tre volte contro l’Inter da quando allena il Napoli (due ko in campionato e una vittoria in Coppa Italia). Fabio Mandarini (CdS)